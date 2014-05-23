中国票据市场：转贴利率本周先涨后跌，受资金面和同业监管新规影响

路透北京5月23日 - 中国银行间市场票据转贴利率本周先涨后跌。市场人士表示，因财税缴款影响资金面趋紧，且上周末同业业务监管新规出台加重机构观望情绪，推升周初转贴利率，不过随着流动性压力缓解，票据收益率随后回落。

”127号文公布的时候，转贴利率涨的比较快，六个月的到了5.5%。但经过几天观望，政策好像也没有那么可怕，至少是目前没有，加之公开市场又净投放了，推动票据利率快速回落。“华北一银行交易员称。

另一银行交易员认为，本周初资金面趋紧，亦是扰动转贴利率攀高的原因。据其透露，当前六个月票据转贴年化收益率已回落至5.15%-5.20%之间。

为规范规模日益膨胀的银行同业业务，中国央行协同三会及外管局上周五联合发布通知予以规范，业界流传的“9号文”靴子终落地，这将迫使银行收缩同业资产扩张速度。

中国银行间流动性周初因财税缴款影响稍有向紧，不过在公开市场逾千亿元净投放扶住下，资金面压力逐渐缓解回归宽松。当前机构对短期流动性前景心态偏暖，长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势，周五续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.9563/4.8682 5.2857/5.1796 5.6324/5.4660

上周五 4.8957/4.8115 5.1758/5.0733 5.5680/5.3836

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变动 6.06bp/5.67bp 10.99bp/10.63bp 6.44bp/8.24bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.7370%，上周五报在4.7904%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。