全球金市：钯金有望创下两个月来最大单周涨幅，受供应疑虑支撑

“铂金系金属将见到更多涨势，因看来南非可能不会在近期达成薪资协议，”香港一名贵金属交易商表示，“由于动乱活动亦在增加，我们至少可以见到短期上涨。”
Impala Platinum执行长表示，瘫痪南非矿业达四个月之久的罢工行动可能还会维持一段时间，并称法院调停的初步反馈显示，全球大型业者与主要矿工工会的协商冷淡。
0656GMT，现货金 持稳于每盎司1,294.30美元，本周周线料收平。
“过去一个多月金价陷于极窄的区间，但我们预期一旦乌克兰选举结束，金价近期内可能会有大幅波动，”INTL FCStone在一份报告中指出。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1294.3 0.8 0.06
现货银 19.47 0.01 0.05
现货铂金 1485.3 0.3 0.02
现货钯金 834 1.6 0.19
COMEX期金 1294.5 -0.5 -0.04
COMEX期银 19.48 -0.04 -0.2
汇率
欧元/美元 1.3644
美元指数 80.257
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 蔡美珍/张明钧; 审校 张若琪/张涛)