《技术分析》中国股市沪综指量能不足反弹乏力

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
作者 曾祥进
路透北京5月23日 - 中国股市沪综指 本周继续在2,000点上方震荡，虽继续见资金护盘，但量能不足致反弹乏力。技术面显示，股指继续围绕短中期均线拉锯，人气指标极其低迷，料IPO正式重启前，大盘仍将维持震荡走势。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/zyr59v)
沪指本周盘中两度下破2,000点均被拉回，护盘托底仍见有效，周五股指继续获拉升至10、20日均线之上，下一个较强阻力位于30日均线的2,050点左右。由于持续萎缩的成交量显示市场参与者甚少，观望气氛浓厚，一旦护盘力量消减，大盘便转入下沉，但料IPO正式重启仍将维持震荡走势。
短期技术指标方面，多数在当前区域有所钝化，随机指标(KDJ) 、指数平滑异同移动平均线（MACD）均横向波动略有改善， 布林通道（BULL）中轨对股指有所压制，整体则呈收敛状，显示大盘持续维持横向盘整格局。
沪指目前营造的型态仍对多方不利，双头抑或下降三角型均预示后市下行概率远大于上涨，同时量能萎缩到极致将不可避免导致突破的出现，后市将继续观望政策护盘的力度和方式。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/cas59v)
沪综指本周K线为带长下影的小阳线，大盘目前已连续四周在2,000点上方横向震荡，且仍低于4月25日当周收盘位，整体呈弱势格局。周均线下周将出现空头排列，其中20周均线2,050点处与30日均线叠合，共同构成较大阻力。
该轮为IPO保驾护航的护盘行情进行了近5个月，多年来亦较为少见，尽管短期技术面被频繁扭曲，但中长线图显示，近五年来形成的下跌通道上轨始终有效压制大盘反弹，在成交量无显着连续放大情况下，沪指难有上涨空间。而通过人为托市欲成功扭转大盘中长线趋势，在历史上尚无先例。（完） (审校 林高丽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美