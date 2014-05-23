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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 15:59 BJT

中国期货：证监会批准铁合金期货在郑商所上市交易

路透北京5月23日 - 中国证监会周五在例行新闻发布会上称，批准铁合金期货在郑商所上市交易，并称近年来现货企业的套期保值需求强烈，因铁合金价格波动较大。

证监会并称，铁合金期货合约具体挂牌时间由郑商所在证监会批复相关合约后，根据市场状况和各项准备工作的进展情况确定。（完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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