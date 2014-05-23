《离岸人民币综述》离岸国债长端收益率与在岸收窄，点心债表现分化

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 离岸国债长端收益率与在岸收窄
* 短端亦与在岸收益率有缓缩趋势
* 在岸、离岸人民币利差已过顶
* 点心债二级市场表现分化
记者 赵红梅
路透香港5月23日 - 5月离岸人民币债券市场迎来“小阳春”，本周中国财政部亦加入热闹发行大军，并基本齐集了所有离岸国债品种，尽管人民币持续弱势对离岸债券市场冲击甚微，然离岸国债和在岸国债的长端收益率差距已缩小，表明投资者对点心债长端青睐度下降，点心债二级市场表现分化。
中国财政部本周成功发行今年首批面向机构投资者的离岸国债，除30年品种缺席外，基本齐集了所有离岸国债品种，期限为三、五、七、10、15以及20年六个品种。
此次市场青睐流动性较佳的短期债券，三年期债投标倍数为3.34，然10年期以上的长券因二级市场表现不佳受压，投标倍数均低于2.6倍以下，但因发行量小则仍受市场欢迎。
“三年期国债透过CCS相当于LIBOR+80点左右，对投资者吸引力高，然长端债的优势不明显，”一位外资行利率分析师认为，人民币持续弱势，长端收益率由于美联储退出QE而出现显着上行，加上CCS近期走势有所缓升，而在岸长端利率已大幅下行，在岸离岸长端收益率已很接近。
在岸银行间固定利率10年期国债 收益率为4.177%，离岸新发10年期国债周五 收益率报4%；银行间15年期国债 收益率为4.40%，离岸新发15年期国债 收益率为4.29%，在岸离岸国债长端收益率已较一季度有所收敛。
先前在人民币升值预期下，离岸国债收益率一般均低于在岸。今年以来两者短端国债收益率价差亦差距较大，离岸新发3年期国债 收益率报2.53%维持低位，银行间3年期国债收益率 收益率在3.94%，差距约为141个基点。
“离岸和在岸国债长端收益率差距今年以来都较小，这种情况会持续，短端收益率收窄趋势是有的，但速度会比较慢，但长期看是会趋同的。”汇丰银行固定收益分析师赵鸣然称。
上述外资行分析师则认为，CNH CCS利率已回升，长端国债对一些资产互换(Asset swap)资金吸引力有所下降。假设下半年美国10年期国债若显着回升，在岸离岸国债收益率长端会进一步收窄，甚至出现倒挂。
一年期离岸交叉货币互换（CCS）周五报于1.53%，虽低于2013年均值1.98%，但近期已有缓升，低水平意味着离岸市场有充足的人民币资金供应。
渣打银行此前报告指出，在岸与离岸人民币利率利差已经见顶。国内市场的进一步开放会加速离岸在岸利率的趋同。点心债的价格波动较小但却能提供不错的回报，预计其平均收益率下半年有可能走高。整个点心债券市场今年的总回报为5.5%，离岸政府债券为3.8%。
汤森路透中国金融与风险业务总经理Adrian Gostick表示， 随着资金管制放松以及境内和离岸市场之间衔接的增加，这两个市场之间的融合是不可避免的，尽管这会是个循序渐进的过程。点心债收益率和境内债券收益率之间的息差自2010年7月点心债市场开放以来已逐步收窄。
**点心债二级市场出现分化**
进入5月，人民币汇率仍是弱势震荡，国内外政策、经济、政治方面存在诸多不确定因素。市场对未来走势有所分化。CNH 市场则流动性略有收紧，但预计仍会保持整体平稳。
目前市场主流观点认为，短期内，弱势贬值格局或成人民币新常态，从长期需求来看，人民币仍会升值，但汇率波动幅度区间会更大。单边升值的历史一去不复返。而从目前市场状况来看，离岸人民币债券市场正逐步成熟，机构对点心债仍有充分兴趣，且处于需求大于供给的状态。
从中信离岸人民币债券指数看，5 月以来指数平均收益率一度上升至5.12%，但5月12 日人民银行召开住房金融专项座谈会后，低等级房地产债券收益率高位回落，进而推动离岸人民币债市企稳回升。
中信证券固定收益分析师杨希认为，高等级债券走势平稳，低等级债券两极分化加剧。多数B信用等级的房地产债整体表现低迷，下半年要看中国经济走势，预计两个B等级的中高等级债有投资机会。
渣打银行预计今年点心债一级市场发行强劲，达到5,500-5,800亿元人民币（包括存款证），强大的一级市场供应可能会抑制二级市场收益率的进一步下行。
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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:
账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量
1. 汇丰 50,370.8 141
2. 渣打 39,059.0 118
3. 星展 16,517.5 43
4. 法巴 12,182.7 40
5. 中国银行 10,152.9 17
**本周市场动态**
--台湾柜买中心周四表示，二家欧洲企业将有望来台发行宝岛债，其中有一家大型企业对发行长年期债券有极大意愿，此外，有另一家欧洲银行正推动发行绿能债券(Green Bonds)，以协助解决环境议题。
--本周离岸人民币债券一级市场热闹非凡，其中中国财政部发行160亿元离岸国债，获得逾2倍认购；建行 亦在法兰克福发行人民币债券。
-- 根据销售文件，海通证券 将透过旗下子公司发行三年期人民币债券，目前以5.90%在离岸市场询价。
-- 德意志资产及财富管理（DeAWM）与嘉实国际周三在美国推出全球首支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国小型股投资产品，预料未来数月将吸引逾1亿美元资金流入。[n L3T0O71CG]
-- 台湾央行周三发布的资料显示，至今年5月9日止，共有77家金融机构成为台湾人民币清算行--中国银行 台北分行的参加行，其中包括11家境外银行。
--为强化未来对类似人民币TRF(目标可赎回远期合约)等复杂型高风险商品的控管，台湾金管会周二公布研议修正“银行办理衍生性金融商品业务应注意事项”。 （完）
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路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美