《离岸人民币综述》离岸国债长端收益率与在岸收窄，点心债表现分化

* 离岸国债长端收益率与在岸收窄

* 短端亦与在岸收益率有缓缩趋势

* 在岸、离岸人民币利差已过顶

* 点心债二级市场表现分化

记者 赵红梅

路透香港5月23日 - 5月离岸人民币债券市场迎来“小阳春”，本周中国财政部亦加入热闹发行大军，并基本齐集了所有离岸国债品种，尽管人民币持续弱势对离岸债券市场冲击甚微，然离岸国债和在岸国债的长端收益率差距已缩小，表明投资者对点心债长端青睐度下降，点心债二级市场表现分化。

中国财政部本周成功发行今年首批面向机构投资者的离岸国债，除30年品种缺席外，基本齐集了所有离岸国债品种，期限为三、五、七、10、15以及20年六个品种。

此次市场青睐流动性较佳的短期债券，三年期债投标倍数为3.34，然10年期以上的长券因二级市场表现不佳受压，投标倍数均低于2.6倍以下，但因发行量小则仍受市场欢迎。

“三年期国债透过CCS相当于LIBOR+80点左右，对投资者吸引力高，然长端债的优势不明显，”一位外资行利率分析师认为，人民币持续弱势，长端收益率由于美联储退出QE而出现显着上行，加上CCS近期走势有所缓升，而在岸长端利率已大幅下行，在岸离岸长端收益率已很接近。

在岸银行间固定利率10年期国债 收益率为4.177%，离岸新发10年期国债周五 收益率报4%；银行间15年期国债 收益率为4.40%，离岸新发15年期国债 收益率为4.29%，在岸离岸国债长端收益率已较一季度有所收敛。

先前在人民币升值预期下，离岸国债收益率一般均低于在岸。今年以来两者短端国债收益率价差亦差距较大，离岸新发3年期国债 收益率报2.53%维持低位，银行间3年期国债收益率 收益率在3.94%，差距约为141个基点。

“离岸和在岸国债长端收益率差距今年以来都较小，这种情况会持续，短端收益率收窄趋势是有的，但速度会比较慢，但长期看是会趋同的。”汇丰银行固定收益分析师赵鸣然称。

上述外资行分析师则认为，CNH CCS利率已回升，长端国债对一些资产互换(Asset swap)资金吸引力有所下降。假设下半年美国10年期国债若显着回升，在岸离岸国债收益率长端会进一步收窄，甚至出现倒挂。

一年期离岸交叉货币互换（CCS）周五报于1.53%，虽低于2013年均值1.98%，但近期已有缓升，低水平意味着离岸市场有充足的人民币资金供应。

渣打银行此前报告指出，在岸与离岸人民币利率利差已经见顶。国内市场的进一步开放会加速离岸在岸利率的趋同。点心债的价格波动较小但却能提供不错的回报，预计其平均收益率下半年有可能走高。整个点心债券市场今年的总回报为5.5%，离岸政府债券为3.8%。

汤森路透中国金融与风险业务总经理Adrian Gostick表示， 随着资金管制放松以及境内和离岸市场之间衔接的增加，这两个市场之间的融合是不可避免的，尽管这会是个循序渐进的过程。点心债收益率和境内债券收益率之间的息差自2010年7月点心债市场开放以来已逐步收窄。

**点心债二级市场出现分化**

进入5月，人民币汇率仍是弱势震荡，国内外政策、经济、政治方面存在诸多不确定因素。市场对未来走势有所分化。CNH 市场则流动性略有收紧，但预计仍会保持整体平稳。

目前市场主流观点认为，短期内，弱势贬值格局或成人民币新常态，从长期需求来看，人民币仍会升值，但汇率波动幅度区间会更大。单边升值的历史一去不复返。而从目前市场状况来看，离岸人民币债券市场正逐步成熟，机构对点心债仍有充分兴趣，且处于需求大于供给的状态。

从中信离岸人民币债券指数看，5 月以来指数平均收益率一度上升至5.12%，但5月12 日人民银行召开住房金融专项座谈会后，低等级房地产债券收益率高位回落，进而推动离岸人民币债市企稳回升。

中信证券固定收益分析师杨希认为，高等级债券走势平稳，低等级债券两极分化加剧。多数B信用等级的房地产债整体表现低迷，下半年要看中国经济走势，预计两个B等级的中高等级债有投资机会。

渣打银行预计今年点心债一级市场发行强劲，达到5,500-5,800亿元人民币（包括存款证），强大的一级市场供应可能会抑制二级市场收益率的进一步下行。

欲浏览离岸/在岸人民币债券基准收益率曲线对比，请点选 link.reuters.com/mat59v

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 50,370.8 141

2. 渣打 39,059.0 118

3. 星展 16,517.5 43

4. 法巴 12,182.7 40

5. 中国银行 10,152.9 17

**本周市场动态**

--台湾柜买中心周四表示，二家欧洲企业将有望来台发行宝岛债，其中有一家大型企业对发行长年期债券有极大意愿，此外，有另一家欧洲银行正推动发行绿能债券(Green Bonds)，以协助解决环境议题。

--本周离岸人民币债券一级市场热闹非凡，其中中国财政部发行160亿元离岸国债，获得逾2倍认购；建行 亦在法兰克福发行人民币债券。

-- 根据销售文件，海通证券 将透过旗下子公司发行三年期人民币债券，目前以5.90%在离岸市场询价。

-- 德意志资产及财富管理（DeAWM）与嘉实国际周三在美国推出全球首支人民币合格境外机构投资者（RQFII）中国小型股投资产品，预料未来数月将吸引逾1亿美元资金流入。[n L3T0O71CG]

-- 台湾央行周三发布的资料显示，至今年5月9日止，共有77家金融机构成为台湾人民币清算行--中国银行 台北分行的参加行，其中包括11家境外银行。

--为强化未来对类似人民币TRF(目标可赎回远期合约)等复杂型高风险商品的控管，台湾金管会周二公布研议修正“银行办理衍生性金融商品业务应注意事项”。 （完）