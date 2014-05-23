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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:14 BJT

表格：德国5月IFO企业景气判断指数降至年内低点，低于预估

路透柏林5月23日 - 德国经济智库Ifo周五公布：

* 5月IFO企业景气判断指数降至110.4，路透调查预估为110.9

* 5月IFO企业现况指数为114.8，路透调查预估为115.5

* 5月IFO企业预期指数为106.2，路透调查预估为106.6

* 4月指数没有修正

以下为详细数据(括号为修正后数据)：

德国 2014年5月 2014年4月 2013年3月

企业景气 110.4 111.2 105.7

企业现况 114.8 115.3 110.0

企业预期 106.2 107.3 101.6 (完) (编译 艾茂林; 审校 张涛)
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