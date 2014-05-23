中国债市：IRS略上行曲线更趋陡峭化，关注下周月末资金面波动

路透上海5月23日 - 中国银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周五上行，因汇丰中国PMI初值好于预期，经济显企稳迹象，引发部分机构获利了结，IRS长端升幅较短端更甚，带动曲线进一步陡峭化。

交易员并指出，下周资金面临缴税和月末因素压制，央行公开市场操作扶助下，整体流动性预期偏暖，但不排除期间出现小波动，IRS短端或会随资金价格走势振荡。

“(IRS)稍微偏上行，曲线陡峭了一些，可能有些获利了结的成分吧，PMI稍微偏好，所以有的利率空头回补了 ，”北京一商业银行交易员称。

他还提到，今日Repo 5Y升幅大约在4-5bp，而Repo 1Y升幅大约在1-2bp，“陡峭化也是觉着短期限会比较安稳 。”

上海一商业银行交易员认为，下周主要看月末和缴税考验下，资金面是否会出现一些波动，因下周公开市场仅500亿元人民币正回购到期，机构仍颇为关注央行公开市场将如何操作。

他指出，今年以来央行态度偏宽松，因此投资者对资金面预期整体偏暖，但不排除资金价格会出现小波动，目前七天质押式回购 在3.4%附近，“如果七天涨到4%，这是完全有可能的，那IRS短端可能还是会跟着冲一下的。”

受产出、新订单及新出口订单指数皆返回荣枯线上方推动，中国5月汇丰制造业PMI初值大幅回升至五个月新高。制造业显现些许企稳迹象，显然和近期政府推出的微刺激举措有关。

中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

他们并指出，后续流动性面临更多缴税及半年末压力，且正回购到期投放资金落点分布有时不够均衡，但央行仍可通过公开市场各类操作，来调节资金利率维持相对平稳。

中国银行间资金市场周五延续宽松态势。整体供给充裕支撑主要回购利率 表现淡定，波动不大；长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

------------------------------------------------------------------------------------

今日 3.5067/3.6047 3.6160/3.7040 3.8220/3.9120 3.9900/4.0880 3.9863/4.2763

上日 3.4725/3.5725 3.6200/3.7150 3.8050/3.8925 3.9625/4.0600 3.9450/4.2563

------------------------------------------------------------------------------------

变动 +0.0342/+0.0322 -0.0040/-0.0110 +0.0170/+0.0195 +0.0275/+0.0280 +0.0413/+0.0200

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。