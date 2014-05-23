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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月23日

路透伦敦5月23日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           175,850            -1,500
    锡            10,760              持平
    铅           192,275              持平
    锌           728,425            -5,925
    铝         5,230,600            +7,900
    镍           280,404              +732
    铝合金        44,920            -1,940
    NASAAC        62,080               -40
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据    库存分布            品种  库存数据       库存分布
 铜    <MCU-STOCK  <0#MCUSTX-LOC-GRD>  铅    MPB-STOCKS   <0#MPBSTX-LOC-GR
       S>                                                   D>
 铝    <MAL-STOCK  <0#MALSTX-LOC-GRD>  锡    MSN-STOCKS   <0#MSNSTX-LOC-GR
       S>                                                   D>
 锌    <MZN-STOCK  <0#MZNSTX-LOC-GRD>  铝合  MAA-STOCKS   <0#MAASTX-LOC-GR
       S>                              金                   D>
 镍    <MNI-STOCK  <0#MNISTX-LOC-GRD>  NASA  MNA-STOCKS   <0#MNASTX-LOC-GR
       S>                              A                    D>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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