新债招标：中国10年铁道债利率5.42%，20年为5.51%--业内人士

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透上海5月26日 - 业内人士周一透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第三期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.42%，50亿元20年期中标利率为5.51%。
业内人士并透露，10年和20年期投标倍数分别为1.33和1.30倍。10年期和20年期的招标利率区间分别为4.71%-5.71%和4.91%-5.91%。
该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。
其起息日和缴款截止日均为周二（27日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有国开证券、中信建投证券、银河证券、中金公司和信达证券。
中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。铁路总公司于今年5月13日招标发行了今年第二期铁道债，其中150亿元10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。
此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。
2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030