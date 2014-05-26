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货币新闻 | 2014年 5月 26日 星期一 11:14 BJT

新债招标：中国10年铁道债利率5.42%，20年为5.51%--业内人士

路透上海5月26日 - 业内人士周一透露，中国铁路总公司今日招标发行的今年第三期铁道债(企业债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为5.42%，50亿元20年期中标利率为5.51%。

业内人士并透露，10年和20年期投标倍数分别为1.33和1.30倍。10年期和20年期的招标利率区间分别为4.71%-5.71%和4.91%-5.91%。

该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

其起息日和缴款截止日均为周二（27日），牵头主承销商为国泰君安证券，联合主承销商还有国开证券、中信建投证券、银河证券、中金公司和信达证券。

中国铁路总公司今年企业债发行额度为1,500亿元。铁路总公司于今年5月13日招标发行了今年第二期铁道债，其中150亿元10年期品种中标利率为5.26%，50亿元20年期中标利率为5.40%。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。(完) (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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