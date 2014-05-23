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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:25 BJT

香港股市：收盘小升，受中资地产股涨势扶助

成交量仍然疲弱，不过地产表现出众。在楼市调整压力之下，中国部分城市的限购政策已有松动，上海证券报周四援引住房和城乡建设部专家称，这一方向没错。

中国海外发展 攀升5.5%，华润置地 上涨3.9%。

但电信类股跌势拖累大盘。中国电信 跌2.0%，中国移动 下滑1.0%。(完)
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