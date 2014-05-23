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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:19 BJT

欧洲汇市：欧元兑美元跌至三个月低点，受德国Ifo数据疲软拖累

路透伦敦5月23日 - 欧元兑美元周五跌至三个月低点，因德国Ifo景气判断指数疲软，加深市场预期欧洲央行下个月将宽松政策。

德国Ifo数据公布后，欧元兑美元 跌破200日均线位置1.3637美元，触及三个月低点1.36265。数据公布前为1.3645。

欧元兑日圆 亦下跌0.2%，至138.65日圆。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
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