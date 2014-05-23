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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 16:21 BJT

英国个股：巴克莱因黄金定盘价相关疏失被监管机构罚款2,600万英镑

路透伦敦5月23日 - 英国巴克莱 因与伦敦黄金定盘相关的疏失，被英国金融监管机构罚款2,600万英镑。

英国金融市场行为监管局(FCA)周五表示，巴克莱在黄金定盘价格方面存在的问题从2004年持续到2013年。巴克莱前交易员Daniel James Plunkett因不当行为而被行业禁入和罚款。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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