版本:
中国
亚洲 | 2014年 5月 26日 星期一 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--5月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段     预估值      前值
    5月26日(一)
    0600  德国GfK消费者信心指数                           6月          8.5       8.5
    2100  韩国消费者信心指数                              5月           --       108
    
    5月26日-6月6日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  5月        +0.6%     +1.2%
                                (较上年同期)                        +10.9%    +10.9% 
  
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段      现值     预估值
    5月23日(五)    
    0600  德国GDP详细报告(较上季)                      第一季       +0.8%      +0.8%
                 (较上年同期)                                       +2.5%      +2.3%
    0800  德国IFO企业景气判断指数                         5月       110.4      110.9
              IFO企业现况指数                                       114.8      115.5
              IFO企业预期指数                                       106.2      106.6
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)                3月       -0.2%         --
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                    -3.5%         --
    0900  意大利薪资指数(较前月)                          4月        持平         --
                       (较上年同期)                                 +1.2%         --
    1000  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)               4月初值  顺差16.49         --
    1230  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            　  4月      +0.3%      +0.3%
                                   (较上年同期)                     +2.0%      +2.0%
          加拿大央行核心CPI(较前月)                        4月      +0.2%      +0.2%
                           (较上年同期)                             +1.4%      +1.4%
    1400  美国新屋销售年率(万户)                           4月       43.3       42.5
    
    5月25日(日)
    2245  新西兰进口(亿新西兰元)                          4月        39.6       40.0
                出口(亿新西兰元)                                     45.0       46.4
          新西兰贸易收支(亿新西兰元)                      4月    顺差5.34   顺差6.67
                贸易收支(亿新西兰元)            截至4月的一年    顺差11.9   顺差13.0
    (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐