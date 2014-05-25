主要国家经济指标预测--5月26日****

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月26日(一) 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 8.5 8.5 2100 韩国消费者信心指数 5月 -- 108 5月26日-6月6日 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 +0.6% +1.2% (较上年同期) +10.9% +10.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 5月23日(五) 0600 德国GDP详细报告(较上季) 第一季 +0.8% +0.8% (较上年同期) +2.5% +2.3% 0800 德国IFO企业景气判断指数 5月 110.4 110.9 IFO企业现况指数 114.8 115.5 IFO企业预期指数 106.2 106.6 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 3月 -0.2% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) -3.5% -- 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 持平 -- (较上年同期) +1.2% -- 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 顺差16.49 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.0% +2.0% 加拿大央行核心CPI(较前月) 4月 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.4% 1400 美国新屋销售年率(万户) 4月 43.3 42.5 5月25日(日) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 39.6 40.0 出口(亿新西兰元) 45.0 46.4 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 4月 顺差5.34 顺差6.67 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 顺差11.9 顺差13.0 (完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。