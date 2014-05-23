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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 17:03 BJT

德国经济：出口商信心强，相信有其他市场可代替俄罗斯--Ifo经济学家

“德国企业在其他市场的表现也很强劲。德国的出口很灵活。”他对路透表示。“汽车行业的预期尤其较高。”

沃拉博仍认为德国第二季经济料会成长0.3%。他并表示，经济很好地应对了强势欧元的影响，并可能不会因欧洲央行再度降息而直接受益。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛/王洋)
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