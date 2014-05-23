《路透晚报》--5月23日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创三周收盘高位，因美国与中国经济数据乐观

日本股市日经指数周五创三周收盘高位，因日本两个贸易伙伴国--中国和美国经济数据乐观以及日圆回落，构成一系列令人鼓舞的正面催化因素。日经指数上涨0.9%至14,462.17点，为5月1日以来最高收位，进一步脱离周三所及的一个月低点13,964。

东证股价指数上升1.0%至1,180.44点。JPX-日经400指数收高于10,770.38点。

--中国股市：沪综指缩量收升，房地产及电子信息类股领涨大盘

中国股市沪综指缩量收升。受部分城市楼市限购政策可能松动和国家即将推出网络安全审查制度消息影响，今日房地产和电子信息类股整体上扬，领涨大盘。分析师表示，目前市场热点持续性较差，量能不足显示市场信心不足，整体交投仍较为谨慎。

沪综指收报2,034.569 点，升13.284点或0.66%，本周大盘累计上涨0.4%，上证A股今日成交额514亿元人民币，上日为594亿元。

--香港股市：收盘小升，受中资地产股涨势扶助

香港股市收盘小升，中资地产股涨势扶助大盘。因有更多迹象显示房地产政策放松，中资地产股受到提振。恒生指数收高0.1%至22,965.86点。恒生国企指数亦上升0.1%。两个指数本周周线分别收高1.1%和1.7%，延续上周涨势。

--汇市：欧元兑美元跌至三个月低点，受德国Ifo数据疲软拖累

欧元兑美元跌至三个月低点，因德国Ifo景气判断指数疲软，加深市场预期欧洲央行下个月将宽松政策。美元兑日圆在接近一周高位的水准持稳，此前美国公布的楼市和制造业数据颇为亮丽，带动美国公债收益率(殖利率)脱离近期低位。

0847GMT，欧元兑美元下跌0.25%至1.3620，美元兑日圆上涨0.08%至101.80。

--欧元债市：二线国家公债小涨，欧盟选举疑虑压抑评等调升利多效应

欧元区二线国家公债小幅上扬，虽然一些国家的评等被调升，但欧盟选举的相关疑虑压抑了乐观气氛。惠誉周五调升希腊评等，为一年来第二度调升，而标准普尔亦调升西班牙评等，符合普遍预期。

意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率开盘下跌2个基点，各自报3.03%和3.22%。希腊公债收益率下跌1个基点，报6.51%；葡萄牙和爱尔兰公债收益率持平于2.85%和3.87%。

--国际油市：布兰特原油持稳110美元上方，受经济展望和利比亚的支撑

布兰特原油期货持稳在每桶110美元上方，可望连续两周上扬，受利比亚和乌克兰冲突疑虑的支撑，美国和中国乐观经济数据也助油价一臂之力。

0850GMT，布兰特原油期货微涨0.03美元至每桶110.39美元。美国原油期货涨0.14美元至每桶103.88美元。

--金属期市：LME期铜上扬，期镍有望创下近4%周线涨幅

伦敦期铜本周稍早曾升至两个月高位，有望在周五录得周线小涨，期镍周线涨幅料将近4%，延续今年以来的惊人涨势。0851GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.63%，报每吨6,918.00美元。

--全球金市：钯金有望创下两个月来最大单周涨幅，受供应疑虑支撑