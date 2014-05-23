中国证券：证监会称六只新股承销存在违规，海通证券等券商及个人受罚

路透上海5月23日 - 中国证监会周五披露我武生物 等六只新股在年初首次公开发行（IPO）承销过程中存在违规行为，证监会对所涉及的海际大和、海通证券 等多家券商；两家发行人和六名个人采取了不同的监管措施。

证监会新闻发言人邓舸在每周例会上表示，今后，证监会将持续强化新股发行的过程监管、行为监管，发现违法违规行为或存在异常情形的，将责令暂停或中止发行。

“证监会将按照监管转型的要求，更加突出事中监管和事后追责。”他还表示，中国证券业协会针对上述违规情形，还将对相关违规主体采取自律监管措施。

他说，海际大和在我武生物承销过程中，其副总经理和投行一部总经理在询价敏感时间段内，私下与投资者联系，且向不符合优先配售条件的投资者优先配售，事后倒签协议以满足优先配售条件。证监会对海际大和采取三个月暂不受理其证券承销业务有关文件等监管措施，对相关当事人采取出具警示函的监管措施。

海际大和证券是上海证券与日本大和证券成立的合资投行，近期国泰君安证券收购了上海证券的控股权。

海通证券在承销炬华科技 时，向海通证券董事任职单位的关联公司配售股票；在承销慈铭体检项目中，路演材料中有关发行人的信息超出招股说明书披露内容。证监会对海通证券采取出具警示函、监管谈话的监管措施，对慈铭体检采取监管谈话的监管措施。

另外，东吴证券 资本市场部人员在询价敏感时间段内与投资者电话联系；国信证券在承销天赐材料 项目时，其研究员和销售人员擅自披露个人对发行定价看法；东北证券 在承销天保重装 时，投资价值研报及路演材料中有关发行人信息超出招股书披露内容。东吴证券和东北证券都被证监会监管谈话，相关个人被采取监管谈话或出具警示函的措施。