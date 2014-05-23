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亚洲 | 2014年 5月 23日 星期五 16:52 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦5月23日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：小时图相对强弱指标(RSI)持续背离，汇价位于55日波林格区间之外，以及1.3635支撑位仍然坚实，我们只能认为这个格局有利于昨天走势所暗示的弹向1.3730。

欧元/英镑：今天(可能周一也是)预料会先下探至0.8085英镑下方的新低。由于目前呈现超卖，汇价皆已脱离55日及55周波林格区间，我们认为显然有机会形成一个反弹底部。因此留意可能跌破0.8085，但如果破底走势逆转，且今天收盘站上0.8085，则应该回补空头。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3618 1.3654 -0.26 -0.92 1.3745

美元/日圆 101.76 101.72 +0.04 -3.36 105.30

欧元/日圆 138.60 138.89 -0.21 -4.17 144.63

美元/瑞郎 0.8965 0.8939 +0.29 +0.41 0.8928

英镑/美元 1.6850 1.6868 -0.11 +1.78 1.6556

美元/加元 1.0898 1.0886 +0.11 +2.62 1.0620

澳元/美元 0.9232 0.9222 +0.11 +3.58 0.8913

新西兰元/美元 0.8550 0.8560 -0.12 +4.19 0.8206

欧元/瑞郎 1.2212 1.2208 +0.03 -0.48 1.2271

欧元/英镑 0.8081 0.8092 -0.14 -2.60 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0354 8.9945 +0.45 +2.12 8.8474

美元/挪威克朗 5.9583 5.9465 +0.20 -1.78 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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