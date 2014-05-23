《中国债市每日综述》超长国债发行受捧现券反应淡，待消息面更多指引

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
* 现券窄幅波动，IRS小幅陡峭化上行
* 50年超长国债发行受热捧，但现券反应平淡
* 流动性仍宽松但资金价格变动有限
* 资金若平稳度过半年末，现券震荡偏强料延续
路透上海5月23日 - 中国银行间债市周五现券走势趋稳，尽管50年超长期国债招标受热捧，但由于其非主流品种且二级市场上几无流动性，现券对此反应平淡全天窄幅波动；不过IRS仍受汇丰PMI数据好于预期的影响，小幅陡峭化上行。债市仍待消息面及资金面进一步变化指明方向。
市场人士指出，资金仍维持宽松但价格变动有限，而随着半年末临近，流动性可能还会面临一些压力，不过从公开市场传递的信息看，央行会力保资金面的平稳过渡，现券震荡偏强的格局料仍能延续。
“比较平吧，没看到什么特别的变化。这个(50年国)债对二级市场没什么参考意义，都是配置户需求，拿了以后也不怎么流通的，”华东一银行交易员称。
财政部周五招标的50年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，超长期限国债为一级市场较为稀缺品种，除主力投资机构保险公司之外，其收益偏高，也吸引部分大行配置盘积极参与，令中标利率远低于相关券种估值。
今日同时招标的两期进出口行新债结果稍低于此前预期，在当前银行间流动性基本平稳的情况下，中短端品种市场需求仍较为稳定，投标倍数亦均超过两倍。
银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周五上行，因汇丰中国PMI初值好于预期，经济显企稳迹象，引发部分机构获利了结，IRS长端升幅较短端更甚，带动曲线进一步陡峭化。
剩余期限约9.67年的固息国开债最新成交收益率 为5.15%，上日尾盘为5.1450%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.642元，较上日结算价微跌0.002元。
**三个月Shibor续创年内新低**
银行间资金市场周五延续宽松态势。整体供给充裕支撑主要回购利率 表现淡定，波动不大；长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。
交易员表示，当前机构对短期流动性前景心态偏暖；央行下放再贷款的消息，有助强化市场对政策稳中偏宽松的预期。
上海一券商交易员称，整体宽松，因为需求更多集中在隔夜这样的短端，令该品种供需基本均衡，其他期限则供给充裕。
她并表示，虽然下周资金面可能受企业年度所得税集中清算的影响，但从当前市场情况来看，机构对短期流动性预期持偏暖心态，“我们也是觉得真到月末最后三天资金可能反而宽松。”
中国央行定向国家开发银行 下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据周四路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。
华东一券商交易员对此指出，结合今年货币市场情况，以及再贷款消息等，这些都进一步强化今年央行对流动性调控更趋温和，货币政策稳中偏松的预期。
“短期全面降准可能性还不大，不过再贷款的消息说明央行是在做一些事情的，定向宽松也是松动。”他说。
中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。
今日银行间市场质押式回购总成交金额7,229.64亿元，上日为6,979.06亿元；其中隔夜品种成交6,119.22亿元，上日为6,121.68亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
------------------------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5327 2.5205 +1.22 6,119.22
七天 3.3793 3.4119 -3.26 569.56
14天 3.8887 3.9392 -5.05 164.98
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.5000 4.9450 -144.50 2,679.37
七天 3.6500 2.9250 +72.50 269.17
14天 3.6000 3.1500 +45.00 49.95
回购定盘利率
其中:隔夜 2.5500 2.5400 +1.00 --
七天 3.4200 3.4200 +0.00 --
14天 3.9200 3.9300 -1.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.5300 2.5100 +2.00 --
七天 3.4050 3.4190 -1.40 --
三个月 5.0675 5.0935 -2.60 --
------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美