《中国债市每日综述》超长国债发行受捧现券反应淡，待消息面更多指引

* 现券窄幅波动，IRS小幅陡峭化上行

* 50年超长国债发行受热捧，但现券反应平淡

* 流动性仍宽松但资金价格变动有限

* 资金若平稳度过半年末，现券震荡偏强料延续

路透上海5月23日 - 中国银行间债市周五现券走势趋稳，尽管50年超长期国债招标受热捧，但由于其非主流品种且二级市场上几无流动性，现券对此反应平淡全天窄幅波动；不过IRS仍受汇丰PMI数据好于预期的影响，小幅陡峭化上行。债市仍待消息面及资金面进一步变化指明方向。

市场人士指出，资金仍维持宽松但价格变动有限，而随着半年末临近，流动性可能还会面临一些压力，不过从公开市场传递的信息看，央行会力保资金面的平稳过渡，现券震荡偏强的格局料仍能延续。

“比较平吧，没看到什么特别的变化。这个(50年国)债对二级市场没什么参考意义，都是配置户需求，拿了以后也不怎么流通的，”华东一银行交易员称。

财政部周五招标的50年期固息国债中标利率远低于预期。市场人士表示，超长期限国债为一级市场较为稀缺品种，除主力投资机构保险公司之外，其收益偏高，也吸引部分大行配置盘积极参与，令中标利率远低于相关券种估值。

今日同时招标的两期进出口行新债结果稍低于此前预期，在当前银行间流动性基本平稳的情况下，中短端品种市场需求仍较为稳定，投标倍数亦均超过两倍。

银行间人民币利率互换曲线(IRS，回购定盘利率基准) 周五上行，因汇丰中国PMI初值好于预期，经济显企稳迹象，引发部分机构获利了结，IRS长端升幅较短端更甚，带动曲线进一步陡峭化。

剩余期限约9.67年的固息国开债最新成交收益率 为5.15%，上日尾盘为5.1450%。中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报93.642元，较上日结算价微跌0.002元。

**三个月Shibor续创年内新低**

银行间资金市场周五延续宽松态势。整体供给充裕支撑主要回购利率 表现淡定，波动不大；长期资金价格风向标--三个月Shibor则不改跌势续创年内新低，稳步向5%整数关口迈进。

交易员表示，当前机构对短期流动性前景心态偏暖；央行下放再贷款的消息，有助强化市场对政策稳中偏宽松的预期。

上海一券商交易员称，整体宽松，因为需求更多集中在隔夜这样的短端，令该品种供需基本均衡，其他期限则供给充裕。

她并表示，虽然下周资金面可能受企业年度所得税集中清算的影响，但从当前市场情况来看，机构对短期流动性预期持偏暖心态，“我们也是觉得真到月末最后三天资金可能反而宽松。”

中国央行定向国家开发银行 下发再贷款的消息，近日在金融市场不胫而走。根据周四路透向数位业内人士确认，此定向的投放自4月末就已开始，近日该行又收到近千亿款项，专项用于支持棚户区改造。

华东一券商交易员对此指出，结合今年货币市场情况，以及再贷款消息等，这些都进一步强化今年央行对流动性调控更趋温和，货币政策稳中偏松的预期。

“短期全面降准可能性还不大，不过再贷款的消息说明央行是在做一些事情的，定向宽松也是松动。”他说。

中国人民银行公开市场本周净投放1,200亿元人民币，创四个月来单周新高。业内人士认为，主要是为缓解近期的缴税压力，在宏观经济“托底”思维指导下，各项微刺激政策料将渐显成效，货币政策暂无变动必要，稳健略偏宽松基调应会延续。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,229.64亿元，上日为6,979.06亿元；其中隔夜品种成交6,119.22亿元，上日为6,121.68亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5327 2.5205 +1.22 6,119.22

七天 3.3793 3.4119 -3.26 569.56

14天 3.8887 3.9392 -5.05 164.98

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.5000 4.9450 -144.50 2,679.37

七天 3.6500 2.9250 +72.50 269.17

14天 3.6000 3.1500 +45.00 49.95

回购定盘利率

其中:隔夜 2.5500 2.5400 +1.00 --

七天 3.4200 3.4200 +0.00 --

14天 3.9200 3.9300 -1.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.5300 2.5100 +2.00 --

七天 3.4050 3.4190 -1.40 --

三个月 5.0675 5.0935 -2.60 --