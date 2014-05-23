更正-新兴汇市：资本外流疑虑拖累泰铢翻贬，印尼卢比领跌新兴亚币

(更正：因英文原文有误，内文第二段泰铢汇率改为“32.58”，非“34.58”)
路透新加坡/曼谷5月23日 - 泰国泰铢周五逆转走贬，因为在军方政变后，市场忧心将有更多资本外流。在此同时，印尼卢比则在亚洲新兴货币之中跌幅居前。
0840GMT，泰铢兑美元 下跌0.1%，至32.58，未能守住之前因出口商结汇买需带动的升幅。
泰国股市 在军方政变后的第一个交易日下跌约1%，外资持续抛售。
分析师预计短期内外资将持续抛售泰国资产，并指出一些境外资金不允许投资遭遇政变的市场。
泰铢本周迄今下跌0.3%。
印尼卢比 也是政局不稳的受害者。
据汤森路透数据，本周卢比兑美元已跌去1.7%，周度贬值幅度将创下11月底以来最大。
印度卢比兑美元 本周上涨0.6%，因投资者乐见莫迪领导的人民党在大选中以压倒性优势获胜。
马币(林吉特)兑美元 本周涨0.7%，因第一季经济成长强于预期，且经常帐盈余扩大。
菲律宾披索兑美元 本周上升0.2%，台币 上涨0.1%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.76 101.74 -0.02 +3.46 105.28
坡元 1.2531 1.2513 -0.14 +0.81 1.2632
台币 30.180 30.178 -0.01 -0.76 29.950
韩元 1024.20 1024.20 +0.00 +3.05 1055.40
泰铢 32.58 32.54 -0.12 +0.86 32.86
菲律宾披索 43.64 43.67 +0.07 +1.74 44.40
印尼卢比 11610.00 11528.00 -0.71 +4.74 12160.00
印度卢比 58.48 58.47 -0.01 +5.69 61.80
马币 3.2105 3.2125 +0.06 +2.02 3.2755
人民币 6.2363 6.2350 -0.02 -2.92 6.0539
(完)
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(编译/审校 蔡美珍/王翔琼/高琦)