更新版 1-台湾数据：官方看好内需调高全年GDP增速至2.98%，央行升息仍远

* 台湾官方调高全年GDP及CPI至2.98%和1.53%

* 成长劲道不足且通膨仍缓，央行仍将维持利率不变 (新增分析师评论以及官员说法)

路透台北5月23日 - 台湾主计总处周五宣布今年首季经济成长率为3.14%，官方也同步调高了今年经济成长率和通膨率至2.98%及1.53%，因民间消费和民间投资较预估为佳。

只不过，分析师认为，经济成长力道不够，通膨又还算温和，因此台湾央行短期内预料仍将维持利率于1.875%不变。

主计总处表示，由于全球的新兴市场成长趋缓，且产业国际竞争加剧，是台湾未来经济成长的一大变数，据此调低了出口/进口的年增率。但在民间消费和民间投资方面，则有多个迹象趋于正面，因此将其成长率较上次调高，令今年全年经济成长率上看2.98%。

“近期观察到所得面及财富面都有所进步，有望挹注民间消费的动能。”主计总处科长高志祥说。

他进一步解释，在所得方面，近期公布非经季调失业率在70个月之内首见降至4%以下，且去年以来厂商获利持续改善，企业为了留才频有加薪动作，对所得面有正面效果。此外，台股表现优于预期，近期上攻九千点，这也有助累积民间财富，两者都能够刺激消费。

主计总处表示，本次调高预估今年民间消费金额达319亿台币，是上修经济成长率最显着的一块。

而民间投资方面，主计总处也说，由于半导体业者投资高阶制程，加以新兴服务业如电信业者加速建置4G网路，航空业者也多有购机的新需求，提供航空服务，也令民间投资表现优于先前的预期。

**央行短期内不会升息**

渣打银行总体经济学家符铭财则认为，观察近期台湾多项经济指标，从订单，失业率以至于工业生产的表现都相当不错，第二季的经济增长有望优于首季。

台湾日前公布4月台湾经济部周二公布，4月外销订单较上年同期增8.9%，优于市场预估的成长5.5%。经济部并预估5月外销订单金额将较4月增加，经济部4月订单金额为历年4月最高，第二季表现亦将较第一季为佳。

台湾经济部稍早公布，4月工业生产指较上年同期升4.8%，展望未来，经济部指出，美欧经济复苏趋稳，行动装置又持续推陈出新且高规平价机种需求热络，预估第二季制造业生产将延续前三季的成长走势。

但主计总处则多次提及，今年新兴经济体的经济增长放缓，将是今年经济成长的隐忧。而台湾产业与中国产业之间的竞争关系，也将与台湾长期经济增长有所关连。

经济合作暨发展组织(OECD)先前曾表示，由于原先快速成长的发展中经济体脚步停顿，发达经济体必须负起推动复苏责任，OECD同时调降全球成长展望。

日盛投顾分析师蔡素菁则认为，由于服贸协定及货贸协定今年难以生效，台湾在出口竞争力上和南韩在关税上的竞争有增无减，且中国的需求仍然疲弱，与台湾竞争的结构性问题没有解决，都对出口无法有效助益。

至于央行可能的举措，她也认为，实质利率仍在0%上下，“央行还没有强烈的动能改变货币政策，预估今年央行不会升息。”

台湾央行3月间维持重贴现率在1.875%不变，是连11季维持利率于此间水位。

惟中国的经济回复动能稍见。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，5月PMI初值数据升至49.7，创五个月最高位，且是连续第二个月上升。上月终值为48.1。

中国国家信息中心先前发布报告预计，今年二季度中国国内生产总值(GDP)将增长7.4%左右，居民消费价格指数（CPI）上涨2.3%左右。

新加坡第一季GDP较上年同期成长4.9%(预估为增长5.5%)。

最新预估 上次预估(2014年2月)

*2014年GDP年增率 2.98 2.82

*2014年CPI年增率 1.53 1.07

*2014年出口年变动率 3.10 3.33

*2014年进口年变动率 3.85 3.95

*2014年民间消费年变动率 2.58 2.44