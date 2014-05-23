离岸人民币：台湾将放宽企业及专业投资人参与专业板宝岛债认购

路透台北5月23日 - 台湾金融监督管理委员会周五发布新闻稿指出，将放宽目前销售予〞专业投资机构〞的外币债券(含人民币计价宝岛债)销售对象，将所谓的〞专业版债券〞销售对象新增符合一定条件 的〞专业法人〞及〞专业投资人〞。

台湾目前的法规规定，外国发行人在台湾发行销售给专业投资机构的宝岛债时，可以不用向主管机关申报，简化的程序吸引了包括中资银行在内的发行人在去年底的一阵发行热潮。

但该规定所称的〞专业投资机构〞基本上只包括了金融机构。为了扩大市场的参与者，此次法规修定新增专业版宝岛债销售对象加入〞最近一期经会计师查核或核阅财务报告总资产超过5,000万台币的法人或基金〞，以及具一定财务实力及交易经验的专业投资人。

成为专业板宝岛债的专业投资人必须同时符合三项条件，即向券商提供3,000万台币以上的财力证明；或单笔交易金额逾300万元，且于该证券商的投资往来总资产逾1,500万元，并提供总资产超过3,000万台币以上的财力声明书。投资人并须具备充分金融商品专业知识或交易经验，以及同意签署为专业投资人。

金管会证期局官员指出，若法规预告期间民间没有其他意见，法规修正后，过去像台积电等公司不能投资专业板宝岛债的情况就可解除，而增加了销售对象后，也可促成宝岛债次级市场的活络和交投。