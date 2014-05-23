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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 18:36 BJT

欧洲央行：管委韩伟森支持同时下调指标利率及存款利率

他说，“如果区间变得太窄，就会再度把银行带入欧元体系。”

韩伟森还称，不应把近期欧元升值全都视为不利于中期物价稳定，还应该考虑其对市场利率的影响。

“主要的是要留意综合效果，”他表示。

欧洲央行可能采取的政策工具包括有针对性的注入流动性，这意味着如果银行能证明对实体经济增加贷款，他们则将获取额外廉价的长期融资。

韩伟森称，设计这种工具就是一种挑战。

“我认为使这种让信贷途径更具效力的措施，实际上将面临相当大的挑战。所以我认为在可能的效果和操作设计问题上确实有疑问，”他表示。(完)

(编译 蔡美珍/王翔琼；审校 张明钧)
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