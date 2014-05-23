市场讯号：打破债务困境，中国重扩债务稳增长--PDF版本****

面对经济放缓，中国政府今年祭出的“微刺激”尚未起到立竿见影成效，其症结是作为经济支撑的投资资金来源不足问题凸显。而近日推出的10省市地方债自发自还试点，以及针对非标业务乱象的同业业务新规等举措，似乎正清晰勾勒出中国建立新有效债务融资机制的框架。

今年1-4月来自于国家预算的投资资金同比增速已大幅反弹至18.5%，但难敌国内贷款等其他来源资金增速的放缓。不过，有了2009年“四万亿”刺激计划的不良后果和债务困境这一前车之鉴，期望政府冲破启用大规模刺激计划所存在的重重阻力还不现实。

而上述政策共同点就是打破中国债务困境的核心症结--债务相互担保机制。前者正在开启中央政府与地方政府债务的显性信用分离，后者则有意打破金融机构与企业部门债务的隐性信用担保。

欲浏览这篇市场讯号的简体版PDF，请点选 link.reuters.com/rys59v 欲浏览这篇市场讯号的繁体版PDF，请点选 link.reuters.com/tys59v