更新版 1-台湾货币市场：短率高位持平上日，下周提防资金快速流动

* 今日资金情势和缓，利率高位稳定

* 下周企业缴税料渐多，资金流动快速

* 下周亦须提防央行存单调整落点 (更新准备数据及存单发行细节)

记者 林妙容

路透台北5月23日 - 台湾银行间短率周五主要成交利率和上日相似，由于今日资金情势稍有和缓，利率高位没有进一步扬升。不过下周变数增多，市场人士预估下周资金流动快速，调度难度增加，须提防利率进一步走高。

市场资金调度人士表示，今日因大型行库资金供应回稳，和缓了市场近两日的紧张情绪。不过提供跨提存期资金的大型银行，陆续跟进高位利率，适度反应月底变数增多的风险，令跨提存期的两周期拆款利率高位0.46%成交增多。

〞跨提存期的成交增多，民营银行也先调度一些，不然下周如果资金紧俏对他们来说太冒险。〞一大型行库交易员说。

交易员指出，下周资金变化因素首重企业缴税数额。虽然多数企业可能在提存期的最后一天--6月3日才缴税，但也不排除部分企业希望赶在端午连假前上缴税款，造成市场资金流动加剧，最后进入国库。

此外，下周多达近600亿台币的公债及公司债交割，亦有机会让市场资金水位进一步下降。加上央行存单在提存期底当日的落点逾9,000亿台币，亦不排除为分散落点提前在下周多发行存单，成为市场的另一紧缩因素。

不过市场交易人士也指出，多数银行已提前回补积数，以防月底资金流出，超额准备在上日已经转为正数，显见市场均已提前因应。加上过去央行在午后发行存单时，将视市场状况适度调整，都让市场虽然保持谨慎，但不至于太过担忧，认为即便下周利率走扬，其升幅料不会超过1-2个基点。

根据金管会证期局公布的资料，台湾上市柜公司去年财报累计税前净利逾1.88兆台币，较前年增加约6,020亿，成长幅度达46.93%。去年营所税上缴规模约1,500-1,800亿台币，财政部官员称无法预先估计今年的上缴规模。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，和上日相同；跨提存期的两周期拆款利率高位在0.46%，暂与上日相同。

**短票利率亦稳定**

短票市场方面，票券商周五例行发行量较大，但因市场资金情势回稳，暂时不影响短票交投利率，银行端仍有余钱配置短票部位。

展望下周，票券商认为行库供应跨提存期资金的态度仍不甚确定，目前愿意供应的行库家数亦不多，成为下周资金调度的变数之一。他们指出，即使已事先准备及应对，也难保下周部分小额缺口均能快速弥平，因此将保持积极调度心态，一天一天调整。

〞(下周)前一天都要对隔一天的资金状况更敏感...因为资金流动快速，就算缺口很小，客人一走钱还是缺。〞一票券商交易员说。

另一票券商交易主管亦指出，下周企业的短票发行量尚未完全确定，本周控制得宜的资金缺口，只要下周企业发行量增大，缺口就会跟着扩大，仍须小心应对。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要仍在0.58-0.59%，交易往0.59%集中，和上日相同；投信和寿险一个月短票利率主交投则在0.57-0.58%，大致与上日相同。

台湾央行共发行777亿台币存单，与今日存单到期金额776亿相较，存单发行余额增1亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆2,478.45亿台币，落点分别为周一4,202.50亿、周二1,834.15亿、周三3,560.80亿、周四21亿及周五2,860.00亿。

端午长假后的提存期最后一日--6月3日存单到期量高达9,057.2亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为419亿台币，至周日累计超额准备为871亿台币、加计前期1%的超额准备为1,538亿台币。

**债券RP利率暂未波动**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致稳在现有区间。尽管今日有亚泥 等公司债交割的紧缩因素，不过投信间的资金有多有缺，而银行也稍能补上一些缺口，令债券附买回市场利率大致不变。

展望下周，交易商认为，以往缴税季节对市场资金的紧缩影响不能轻忽，再加上下周有近600亿台币的公债/公司债交割，因此各交易商早在本周已提早因应，严阵以待。

〞基本上落点不落下周，大概可以跨月的都已经跨过去了，〞一家大型证券商交易员说。

也有票券商交易员表示，银行可以拆款、或债券RP操作释出资金，弹性很大，票券商若是不足也可以拆款来调度补足缺口，增加调度的弹性。至于下周的利率方面，有监于目前货币市场环境仍是相当充裕，交易商认为，债券附买回利率预料有可能往区间高位靠拢，不致大幅向上。

周五公司债交割为：致茂电子 20亿台币、国硕科技 4.5亿台币、亚泥80亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%。利率与上日皆相似。

票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，区间同上日；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

下周紧缩因素有公债/公司债交割金额总计598亿台币，交割情况分别是：周一合库100亿台币金融债交割、远鼎投资30亿台币；周三有台电78亿台币交割、103/8期30年期公债交割，目前预定交割金额300亿台币；周五则有台电90亿台币交割。