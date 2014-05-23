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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 18:42 BJT

欧洲个股：汇丰控股行政总裁欧智华承诺公司将加大派息

路透伦敦5月23日 - 汇丰控股 表示：

* 预期2014年有挑战也有机遇

* 争取进一步扩张业务和提高股息

* 继续投资于符合公司策略的自体成长机遇

* 计划通过优化流程和程序，进一步实现20-30亿美元的可持续节省

* 将把主席范智廉未来的任何潜在奖励限制在固定薪资的44%以内。(完)
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