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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 19:03 BJT

全球贸易：印度对进口自美国和中国等国太阳能电池征收反倾销税

路透新德里5月23日 - 据路透获得的印度政府周五公布的一份声明，对进口自美国、中国和马来西亚的太阳能电池征收每瓦0.64-0.81美元的反倾销税。(完)
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