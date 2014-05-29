路透调查：日本4月核心CPI同比增速料创23年来最快，归因消费税上调

* 日本4月核心CPI料同比升3.1%，创1991年来最快增速

* 5月东京地区核心CPI料同比增2.9%，创1992年来最快增速

* 4月家庭支出或为2011年来最快跌速

* CPI数据将于5月29日2330GMT公布

路透东京5月23日 - 周五公布的路透调查显示，日本4月核心消费者物价增速料创下近23年来最快，受消费税上调影响。

扣除4月1日上调消费税的影响，数据预计将显示基础通胀仍持坚，暗示正朝着实现日本央行2%通胀目标稳步迈进。

4月家庭支出预计创逾两年半来最大跌幅，因消费税上调前囤积日常用品的消费者在该措施实施之后立刻削减开支。

由于就业市场收紧且薪资上升，日本央行官员愈发相信消费者支出将快速复苏。第一季资本支出增长显示出，企业也认同央行的看法，相信需求将反弹。

“大家一致认为，上调消费税无论带来什么下行影响，都将从第二季开始消退，”三菱UFJ摩根士丹利证券资深固定收益策略师Shuji Tonouchi称。

“劳动市场中的需求将继续改善。发放年中奖金也会缓和消费受到的冲击。”

据路透对29名分析师的调查，4月日本全国核心消费者物价指数(CPI)预计较上年同期上涨3.1%。全国核心CPI包括油品，但不包括生鲜蔬果和海产品等波动较大的价格。

这将是1991年7月以来的最大涨幅，因消费税上调推动了物价全面上升。3月份，核心CPI的同比涨幅为1.3%。

东京地区的核心CPI比全国CPI早一个月，预计5月较上年同期上升2.9%，这将是1992年4月以来的最大涨幅。

日本央行估计，消费税上调将为4月日本全国CPI年涨幅添加1.7个百分点，从5月开始则变为2.0个百分点。发布CPI数据的政府部门则不提供类似的预估。

CPI数据将于5月29日2330GMT公布。

失业率数据将与CPI报告在同一时间公布。预计4月失业率将持平于前月的3.6%，求才求职比料也将保持在1.07不变。

日本政府还将在下周公布4月工业生产数据，定于5月29日2350GMT出炉。

4月工业产出预计下滑2.0%，从而创下2013年6月下滑2.8%以来的最大跌幅。

分析师称，那些赶在消费税上调前提高产量和增加库存的公司，料将削减产出，因此导致4月工业产出下降。

日本政府自4月1日开始将消费税从5%上调到8%，第二次上调预计在明年10月，将从8%进一步调到10%。