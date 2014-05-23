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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 19:03 BJT

日本经济：产出缺口缩窄表明日本正在稳步地击退通缩--甘利明

路透东京5月23日 - 日本经济财政大臣甘利明表示：

* 必须有详细的公司税改革以确立安倍经济学的增长政策

* 产出缺口缩窄表明日本正在稳步地击退通缩

* 消费税上调前的购买高于预期，之后的回落符合预期。(完)
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