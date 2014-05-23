国际油市：380-cst燃料油现货升水触及逾两个月高点，供给紧缩提供助力

路透新加坡5月23日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周五跳涨70%，本周收在逾两个月高位，较低供给提振市场人气。
路透数据显示，周五380-cst燃料油现货价差较新加坡现货升水0.85美元，较上日上涨0.35美元。
由于来自西方的套利船货减少导致供给紧缩，燃料油升水上涨，自上周尾段以来，升水一直处于正值。
路透对船运数据的分析显示，包括中国、韩国和新加坡在内的亚洲国家，6月将迎来略超过300万吨的燃料油供给，较5月下降超过10%。
6月抵达新加坡的套利船货较1月-5月间的均值下降近5%。
不过，原油价格高企和升水强劲开始侵蚀到船用燃料油的需求，有几位卖家表示市场询价不多。
路透数据显示，5月16-23期间，380-cst船用燃料油BK380-B-SIN平均价格在每吨599.88美元，前周为593.90美元。
Gunvor向维多公司售出两笔2万吨的船货，一笔为180-cst燃料油，一笔为380-cst燃料油。
维多为380-cst燃料油船货支付的价格为每吨较新加坡现货报价升水2美元；180-cst船货的价格为每吨较新加坡现货报价升水4美元。两船货的船期为6月18-22日。(完)
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(编译 洪曦; 审校 田建华)