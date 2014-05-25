重温稿-中国经济：当前经济下行压力仍然较大，要保持货币信贷合理增长--总理

路透北京5月23日 - 中国国务院总理李克强周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。

据中央人民广播电台报导，李克强在内蒙古赤峰市考察时并指出，金融是经济发展的血液和重要支撑。要针对企业反映的实体经济资金总体紧张特别是小微企业融资难、融资贵等问题，运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长，推进金融改革，营造良好的金融环境。

他指出，要充分认识中国发展的巨大回旋余地和潜力。要抓住突出矛盾，实施更有针对性的举措，把已确定的经济发展各项政策措施落到实处，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，确保实现全年经济社会发展的目标任务。