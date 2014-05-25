重温稿-中国经济：当前经济下行压力仍然较大，要保持货币信贷合理增长--总理

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透北京5月23日 - 中国国务院总理李克强周五表示，当前经济运行总体平稳，但稳中显忧，下行压力仍然较大，不能掉以轻心，要实施更有针对性的举措，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
据中央人民广播电台报导，李克强在内蒙古赤峰市考察时并指出，金融是经济发展的血液和重要支撑。要针对企业反映的实体经济资金总体紧张特别是小微企业融资难、融资贵等问题，运用适当的政策工具，适时适度预调微调，盘活资金存量，优化金融结构，保持货币信贷合理增长，推进金融改革，营造良好的金融环境。
他指出，要充分认识中国发展的巨大回旋余地和潜力。要抓住突出矛盾，实施更有针对性的举措，把已确定的经济发展各项政策措施落到实处，统筹推动稳增长、促改革、调结构、惠民生，确保实现全年经济社会发展的目标任务。
李克强表示，金融机构要围绕企业急需创新服务，更直接更有效地支持实体经济特别是中西部和小微企业发展，企业也要积极适应市场变化，在攻坚克难中打造竞争新优势。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。