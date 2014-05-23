东南亚股市：泰国股市下滑，外资逃离该国风险资产

路透5月23日 - 泰国股市周五下滑，因外国投资者继续逃离该国的风险资产，之前泰国军方宣布接管政权，不过泰国本土投资者买入，因未报告有新的暴力活动。
泰国股市 一度下跌2.12%至1,375.41点，为5月12日以来的最低，但收盘时收回了部分跌幅。
外资卖超66亿泰铢(2.037亿美元)，自周二军方宣布戒严以来累计卖超6.1334亿美元。
不过当地投资者选择买入，因自军方宣布戒严后情势有所稳定。
PTT Pcl 和Advanced Info Service Pcl
均下跌1.3%，拖累指数下跌。
Fidelity Fund for Asia Pacific的投资长John Ford说：“考虑到情势的进展，短期内这可能是最好的结果，因军方在寻求推动进展的办法。”
“不过我们需要密切注视局势，尤其是红衫军的活动。”
其它市场呈区间波动态势，菲律宾股市 跌0.3%，马来西亚股市 下跌0.3%，自周一触及纪录高位以来已连跌四日。
外资周五在马来西亚股市买超8,780万美元。
印尼股市 上涨0.1%，新加坡股市 收高0.4%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 421.82 -1.26 -0.30 +8.61 388.37
新加坡 3278.02 12.36 +0.38 +3.49 3167.43
马来西亚 1869.22 -5.90 -0.31 +0.12 1866.96
泰国 1396.84 -8.37 -0.60 +7.56 1298.71
印尼 4973.06 3.18 +0.06 +16.35 4274.18
菲律宾 6811.33 -19.25 -0.28 +15.65 5889.83
越南 541.49 -0.24 -0.04 +7.30 504.63
(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)