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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 20:49 BJT

表格：加拿大4月CPI较前月上升0.3%，较上年同期上升2.0%

路透5月23日 - 加拿大统计局周五公布：

* 加拿大4月未经季节调整消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%，较上年同期上升2.0%

* 加拿大4月核心CPI较前月上升0.2%，较上年同期上升1.4%

* 加拿大4月经季节调整CPI较前月上升0.2%，3月修正为上升0.3%(前值为上升0.2%)

较上月(%) 较上年同期(%)

4月 3月 4月 3月

整体CPI +0.3 +0.6 +2.0 +1.5

加拿大央行核心CPI +0.2 +0.3 +1.4 +1.3

经季节调整 +0.2 +0.3 -- --

注：4月CPI和核心CPI增速均与路透调查分析师预测相符。(完)
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