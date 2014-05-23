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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 21:58 BJT

泰国情势：军政府已扣留前总理英拉及亲属--高级军官

路透曼谷5月23日 - 泰国军政府周五扣留了前总理英拉及其家庭成员，此前军政府在宣布接掌政权之后，召集英拉与其他高级官员进行谈话。

“我们已经扣留了英拉，她的姐姐和姐夫。”一位高级军方官员对路透表示。

“我们扣留她的时间不会超过一周，那太长了。我们首先需要先管好国家的形势。”这位军官称。他拒绝透露英拉被扣留的具体所在地。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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