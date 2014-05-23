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货币新闻 | 2014年 5月 23日 星期五 22:05 BJT

表格：美国4月新屋销售较前月增长6.4%，年率为43.3万户

路透5月23日 - 美国商务部周五公布，4月新屋销售年率为43.3万户，预估为42.5万户，3月修正后为40.7万户，前值为38.4万户。

美国4月新屋销售较前月增长6.4%，3月为下降6.9%。

经季节因素调整后的4月新屋销售数据如下(单位为千户)：

变动率% 4月 3月 3月前值 2月 2月前值 2013年4月 总户数 6.4 433 407 384 437 449 452（完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

(编译 母红；审校 李军)
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