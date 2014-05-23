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货币新闻 | 2014年 5月 24日 星期六 00:04 BJT

欧洲金融：欧洲央行执委科尔称央行在讨论政策时必须考虑汇率

路透巴黎5月23日 - 欧洲央行执委科尔周五表示，央行在讨论货币政策时，必须考虑欧元汇率。他还指出，各国央行必须合作，避免爆发汇率战。

以下是科尔的讲话摘要：

* 汇率无序波动可能有问题；

* 欧元区的低通胀只会缓慢向2%回升；

* 我认为我们仍与g20避免竞争性贬值的声明相一致，且是一种“正和博弈”。(完)
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