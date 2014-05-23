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货币新闻 | 2014年 5月 24日 星期六 04:18 BJT

美国股市: 道琼工业指数收高0.38%，Nasdaq指数上扬0.76%

路透纽约5月23日 - 美国股市标普500指数周五创下纪录收盘新高，受强于预期的楼市数据提振，地产股大涨。惠普在昨日公布业绩并宣布可能进一步裁员多达1.6万人后走强，领跑标普500指数成份股。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨63.19点，或0.38%，至16,606.27点；标准普尔500指数 收高8.04点，或0.42%，至1,900.53点.Nasdaq指数 上扬31.466点，或0.76%，至4,185.808点。

本周道指升0.7%，标普500指数升1.2%，Nasdaq指数大涨2.3%。(完)
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