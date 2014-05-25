《焦点》美国4月新屋销售上升，但强劲回升动力仍嫌不足

* 4月新屋销售上升6.4%

* 新屋库存上升至19.2万户

* 房价中值较上年同期下跌1.3%

* 销售虽然增加，但未明确显示跌势远离

路透华盛顿5月23日 - 美国4月独栋新屋销售上升，市场上新屋库存也触及三年半高点，但经济学家表示，市场上行的动能仍未明显增强。

商务部周五公布，4月新屋销售增长6.4%，经季节调整后年率为43.3万户。

数据好于华尔街预期，亦结束此前连续两个月的下跌形势，但房屋销售数字仍与不甚强劲的第一季平均水平不相上下。

“在异常寒冷的冬季过后，数据仍未显示，房屋市场活动在初春明显趋于活跃，”摩根大通驻纽约经济学家Daniel Silver说。

但投资者对这份报告感到高兴，推动Lennar 和D.R. Horton 等房屋建筑类股上扬。

过去一年，抵押贷款利率和房价上升，拖累了楼市。待售房屋匮乏以及冬季严寒也大大影响销售。

楼市下滑引起了美国联邦储备理事会(美联储)的注意。美联储正在削减通过每月购债举措向经济挹注的资金规模。

美联储本周稍早公布的4月29-30日会议记录显示，与会者提到一系列楼市疲弱的因素，包括“房价上涨、劳动力不足与冬季严寒天气造成建筑瓶颈、投入成本压力以及房产供应短缺。

美国新屋销售相关图表： link.reuters.com/qer34t

**希望乍现**

但同时也有一些希望的迹象出现。

周四的一份报告显示，4月成屋销售上升，待售房屋库存达到将近两年最高。

此外，根据房贷美数据，固定30年期抵押贷款利率本周平均降至近七个月低点4.14%，这应有助于改善房屋供应。

“我们仍在尽力摆脱上一个秋冬以来的疲软状态，”Mesirow Financial首席经济学家Diane Swonk说。

在中西部地区，上月新屋销售跳增至2007年11月以来最高。南部地区销售亦增加。但西部地区持平，东北部地区则录得2012年10月以来最大降幅。

市场上的新屋库存增加0.5%至19.2万户，为2010年11月以来最高。尽管如此，市场新屋库存仍然较衰退前低50%以上。

按照4月新屋销售的速度，消化房屋库存的时间为5.3个月，3月时这一比率为5.6个月。随着房屋库存的上升，新屋房价中值比去年4月下跌1.3%，为27.58万美元。(完)