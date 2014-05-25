《美股一周展望》恐惧因素荡然无存，后市或将持续稳步前进

路透纽约5月23日 - 不管投资人现在担心的是什么，这些担忧显然没有出现在美国股市的恐惧指标上。这种现象让有些人感到害怕。不过换个角度想，这或许更意味着美股将会继续从容地稳定前进。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX) 周五收报11.36，为2013年3月以来最低。这代表投资人认为后市风险较低，特别是标准普尔500指数 周五收盘再创纪录新高。

一些分析师认为，股市即将进入夏季的清淡行情，而且没有什么重大变数足以改变当前走向，VIX可能会进一步下跌。

“并不是说不可能出现一波修正。而是目前而言大家看不到有任何东西可以让大盘脱轨，”Interactive Brokers LLC首席市场分析师Andrew Wilkinson指出。“因此我认为很多人开始要问：我们会重新看到VIX跌到个位数吗？”

除了标普500指数创新高及VIX下跌，其他迹象也显示恐惧因素目前对美股没有影响。

股市成交量也在下滑。除了周二以外，过去这周的每一天，E-迷你标普500指数期货 成交量都低于过去一年的单日均量152万手。

尽管面临中国经济降温疑虑及小型股走软，美股仍然照涨不误。通常在美国经济改善时，小型股都是美股的领涨先锋。

小型股最近挫跌，罗素2000指数 上周短暂跌至代表进入修正的水准，不过跌势似乎已经减缓。罗素2000指数过去这周共涨2.1%，为一个多月来最大涨幅。罗素指数目前比3月初创下的纪录收盘高位1,208.65点下跌不到7%。

在此同时，道琼运输指数 周五尾盘升至纪录高位，几乎突破8,000点。

“VIX会这么低的原因之一，就是我们今年其实没什么进展。美股走势并没有特别大，”TD Ameritrade衍生品业务主管J.J. Kinahan称。

标普500指数今年以来涨幅只有2.8%。

确实，有些分析师表示，波动性偏低暗示一种放松警惕的态度，可能刺激过度追逐风险。纽约联邦储备银行总裁杜德利及达拉斯联邦储备银行总裁费希尔最近都对此表达关切。

“VIX愈低，市场超买情况愈严重，很容易出现某种回挫，”National Securities首席市场策略师Donald Selkin称。

但Bespoke投资集团分析师表示，汇市和大宗商品市场也同样出现波动性偏低。他们特别指出，汇市选择权隐含波动率下跌，另外PowerShares德银农业指数ETF 近来也是持稳。

“如果VIX所反映的波动性太低，它又何错之有？”Bespok分析师写道。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)