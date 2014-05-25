欧元区经济：欧洲央行执委科尔称，央行政策选项包括负利率--报载

路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行执委科尔表示，央行在6月5日政策会议上有一系列政策选项可供考虑，负利率亦是其中之一。

他在5月16日接受波兰报纸Gazeta Wyborcza的采访时表示，如果证实经济复苏的步伐不够均衡，且央行认为通胀过低的时间可能持续过长，“我们可以在6月采取行动”。

“我们可以有不同的行动方式，看情况而定，”该报援引科尔的讲话报导称。他补充说，利率“目前处在低位，但可以再低。”

若欧洲央行三大利率工具全部调降，则意味着目前为零的隔夜存款利率将进入负值，也就是说银行把资金存放在央行那里，还需要为此付费。

“负利率是我们可以选择的工具之一，”科尔补充说，管理委员会曾对此项举措进行过深入讨论。

“我们已经在技术上和法律上为这种可能做好了准备。市场参与者也非常清楚，我们正对此举措进行细致考量，”他说。

当被问及负利率是否鼓励人们不要把钱存入银行时，科尔回答，这取决于利率的负值深浅程度，利率降到深度负值，确实可能对存款户产生影响。

“但是存款利率略微低于零，并不一定暗示存款人就会受到影响，但同时却可以鼓励银行增加放贷，”他说。

科尔还说，欧洲央行正在密切关注欧元汇率，及其对通胀的影响程度。

“的确，欧元走强正在让当前的低通胀问题更加突显。因此欧元若进一步升值，则央行采取更多政策行动的理由也就更充分，央行的目标是将通胀率提高至接近2%的水平，”他说。

当谈及全球汇率战风险时，科尔说：“只要推动汇率的因素来自各国内部情况以及国内货币政策行动，这就不是汇率战，而只是汇率对当前政策的一种调整，其根源在于各国的经济发展情况，”他说。

“当然，这其中的前提是，汇率将会以灵活的方式来适应经济环境和货币政策的变化。”(完)