《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 46.53 +3.51 +8.16 9248269
搜狐 59.45 +1.08 +1.85 279137
网易 71.04 -0.06 -0.56 361571
百度 167.63 +4.10 +2.51 2707221
台湾
台湾积体电路 20.66 +0.02 +0.10 1220615
联电 2.20 +0.00 +0.00 90006
日月光 6.28 -0.01 -0.16 208778
硅品精密 7.61 +0.03 +0.40 520899
和信超媒体 1.03 +0.00 +0.00 260383
友达 3.80 +0.02 +0.53 44565
中华电信 32.04 +0.27 +0.85 35837
台湾国际航电 57.39 +1.56 +2.79 1241638
香港
中国移动 48.96 -0.47 -0.95 243122
中国联通 14.90 -0.19 -1.26 78612
中国电信 50.04 -0.78 -1.53 16278
中芯国际 4.21 +0.13 +3.19 18110
电讯盈科 5.44 +0.00 -0.06 294
(完)
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“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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