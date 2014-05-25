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市场报道 | 2014年 5月 25日 星期日 10:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 46.53 +3.51 +8.16 9248269

搜狐 59.45 +1.08 +1.85 279137

网易 71.04 -0.06 -0.56 361571

百度 167.63 +4.10 +2.51 2707221

台湾

台湾积体电路 20.66 +0.02 +0.10 1220615

联电 2.20 +0.00 +0.00 90006

日月光 6.28 -0.01 -0.16 208778

硅品精密 7.61 +0.03 +0.40 520899

和信超媒体 1.03 +0.00 +0.00 260383

友达 3.80 +0.02 +0.53 44565

中华电信 32.04 +0.27 +0.85 35837

台湾国际航电 57.39 +1.56 +2.79 1241638

香港

中国移动 48.96 -0.47 -0.95 243122

中国联通 14.90 -0.19 -1.26 78612

中国电信 50.04 -0.78 -1.53 16278

中芯国际 4.21 +0.13 +3.19 18110

电讯盈科 5.44 +0.00 -0.06 294

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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