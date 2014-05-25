全球汇市：5月20日止当周投机客增持美元净多仓--CFTC

路透纽约5月23日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位。

5月20日止当周美元净多仓增至约46.7亿美元，前一周为45.1亿美元。

仓位变化最明显的是欧元，投机客的欧元净空仓由2,175口增至9,220口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 18,681 17,471

空头仓位 72,468 82,178

净仓位 -53,787 -64,707

欧元(125,000欧元为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 75,013 84,383

空头仓位 84,233 86,558

净仓位 -9,220 -2,175

英镑(62,500英镑为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 80,009 71,168

空头仓位 46,919 39,413

净仓位 33,090 31,755

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 17,387 16,951

空头仓位 12,368 10,145

净仓位 5,019 6,806

加元(100,000加元为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 26,500 26,986

空头仓位 53,034 53,023

净仓位 -26,534 -26,037

澳元(100,000澳元为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 50,130 50,147

空头仓位 30,668 33,020

净仓位 19,462 17,127

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

5月20日当周 前一周

多头仓位 22,486 23,806

空头仓位 4,892 4,466

净仓位 17,594 19,340

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价