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市场报道 | 2014年 5月 25日 星期日 11:24 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货5月20日持仓报告(表)

路透5月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,607,523口)

507,592 97,384 509,598 491,241 920,424 1508431 1527406 99,092 80,117

较5月13日变动(未平仓合约：减少19,880口)

12,512 -9,957 7,302 -41,945 -20,127 -22,131 -22,782 2,251 2,902

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

31.6 6.1 31.7 30.6 57.3 93.8 95.0 6.2 5.0

各类交易商数量(总计为337家)

122 77 144 85 101 285 273(完) (编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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