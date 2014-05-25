CFTC报告：NYMEX原油期货5月20日持仓报告(表)

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透5月23日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2014年5月20日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,607,523口)
507,592 97,384 509,598 491,241 920,424 1508431 1527406 99,092 80,117
较5月13日变动(未平仓合约：减少19,880口)
12,512 -9,957 7,302 -41,945 -20,127 -22,131 -22,782 2,251 2,902
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
31.6 6.1 31.7 30.6 57.3 93.8 95.0 6.2 5.0
各类交易商数量(总计为337家)
122 77 144 85 101 285 273(完) (编译 郑茵 审校 蔡美珍)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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