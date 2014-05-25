CFTC报告：COMEX期铜5月20日持仓报告(表)

更新版 1-美股业绩：高盛季度获利不及预期，受交易营收疲弱拖累
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
路透5月23日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年5月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,346口)
50,971 56,564 14,583 71,468 60,812 137,022 131,959 13,324 18,387
较5月13日变动(未平仓合约：减少1,264口)
2,063 -2,407 -2,512 -779 3,330 -1,228 -1,589 -36 325
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
33.9 37.6 9.7 47.5 40.4 91.1 87.8 8.9 12.2
各类交易商数量(总计为248家)
66 108 48 50 57 148 185(完) (编译 郑茵 审校 蔡美珍)
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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