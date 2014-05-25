版本:
中国
市场报道 | 2014年 5月 25日 星期日 11:31 BJT

CFTC报告：COMEX期铜5月20日持仓报告(表)

路透5月23日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2014年5月20日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下，以每合约25,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,346口)

50,971 56,564 14,583 71,468 60,812 137,022 131,959 13,324 18,387

较5月13日变动(未平仓合约：减少1,264口)

2,063 -2,407 -2,512 -779 3,330 -1,228 -1,589 -36 325

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

33.9 37.6 9.7 47.5 40.4 91.1 87.8 8.9 12.2

各类交易商数量(总计为248家)

66 108 48 50 57 148 185(完) (编译 郑茵 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐