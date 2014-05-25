泰国政经：军方加强掌控政权，聚焦经济问题

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透曼谷5月24日 - 泰国军方周日将加强掌控政权，试图在反对声浪升高之前先行打压，同时号召商业机构及企业，协助重振经济。
军方已经拘留前任政府的多名领导人，包括前总理英拉，以及英拉内阁阁员、政党官员及支持者，被扣人数不明。
军方已经中止宪法，实施媒体审查，周六并解散上议院。
目前由陆军总司令巴育(Prayuth Chan-ocha)及名为“国家和平秩序委员会”的军政府掌握大权。
军政府要求周日召见18家报社负责人，推测将会指示报纸刊出支持军方的内容。
军方准备召开多项会议，对象包括国营及民营商业组织领袖、商务部、财政部、能源部高层官员、企业领袖、石油贸易及航运公司。
“现在起，军方将专注于解决国家的问题，”一名军方高层官员周六称。
“军方希望掌权的时间尽可能地短。他们希望确保国家真正回复常态，而不要遇到阻挠，”这名不愿具名的官员称。
一些分析师担心，如果政治危机拖延下去，泰国可能陷入衰退。
巴育迅速宣布，向农户支付一项英拉政府计划发放但一直拖欠的补贴，将是首要之务，这显然是为了争取一些前总理塔信的铁杆支持者。(完)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。