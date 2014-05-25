东欧情势：乌克兰选举在恐惧中举行，波罗申科可能直接胜出

路透基辅/顿涅茨克5月25日 - 外界普遍预期，乌克兰人在周日会把选票投给承诺与西方拉近关系的总统候选人，以此表达对推翻前总统亚努科维奇行动的彻底支持，及对抗俄罗斯总统普京。

但克里米亚已并入俄罗斯，东部两个地区周六仍处在与亲俄派的激战当中，逾15%的选民缺席，可能影响选举结果的可信度，让克里姆林宫质疑胜选者的合法性，尽管普京承诺尊重人民的意愿。

出于安全考虑，欧洲派出的选举观察员多数撤出了顿涅茨克地区，因亲俄派分裂主义分子针对乌克兰选务官员发起一场“恐怖”运动。

调查显示，被冠以“巧克力之王”头衔的糖果业巨头波罗申科(Petro Poroshenko)取得压倒性支持。投票日的天气状况理想，预料将有高投票率。对许多人而言，现在最大的问题是他能否只用一轮，便拿下超过50%的选票，从而直接获胜。

波罗申科今年48岁，他是去年冬天推翻亚努科维奇示威活动的强力支持者。他谋求速胜，警告新的动荡可能让第二轮投票化为泡影。

与之最接近的竞争者是现年53岁的前总理蒂莫咸科(Yulia Tymoshenko)，虽然她的支持度落后甚远，但她最有机会成为波罗申科在第二轮投票的对手。对许多人来说她是一位有争议的人物：与波罗申科相比，乌克兰在独立后的23年时间里经济失败且腐败猖獗，蒂莫咸科的涉入关系更为密切。

官方表示，由于担心袭击，俄罗斯语地区的许多投票站不会开放，他们只会在周日早晨尝试在有可能举行投票的地区分发选票。

投票将于0500GMT开始，并在12小时后结束。1700GMT的出口调查将透露结果方向，官方结果定于周一公布，之后国际观察员将对选举过程作出评估结果。

普京周六在一个经济论坛上作出安抚性承诺，称俄罗斯将“尊重”人民的选择，并与乌克兰希政府合作。他在论坛上还承认，美国和欧盟因乌克兰问题而采取的制裁行动，正在损害俄罗斯的经济。

普京淡化处理俄罗斯与西方关系重回冷战的说法，并对有关他热衷于恢复苏联的看法嗤之以鼻。

美国及其欧洲盟友担心，虽然俄罗斯可能接受选举结果，但或许会运用在乌克兰东部的影响力破坏新政权，并使这个国家继续依附于莫斯科当局。俄罗斯官员质疑，乌克兰东部还在“内战”状态，举行这场选举是否有价值。(完)