中国经济：上海自贸区要把制度创新作核心任务，可复制推广成果--主席

路透北京5月25日 - 中国国家主席习近平在上海考察时表示，上海要继续当好全国改革开放排头兵，自贸区应把制度创新作为核心任务，形成可复制、可推广的制度成果。

新华社周六晚间报道称，习近平出席亚信上海峰会后在上海考察时称，希望上海自由贸易试验区按照先行先试、风险可控、分步推进、逐步完善的原则，把扩大开放同改革体制结合起来，把培育功能同政策创新结合起来，大胆闯、大胆试、自主改。

“上海自由贸易试验区是块大试验田，要播下良种，精心耕作，精心管护，期待有好收成，并且把培育良种的经验推广开来。”他强调。

习近平提出，上海自贸区要把制度创新作为核心任务，以形成可复制、可推广的制度成果为着力点，努力创造更加国际化、市场化、法治化的公平、统一、高效的营商环境；把防控风险作为重要底线，在建设全过程都掌控好风险，努力排除一切可能和潜在的风险因素；把企业作为重要主体，重视各类企业对制度建设的需求，鼓励企业积极参与试验区建设。

他还强调，要发挥上海在长三角地区合作和交流中的龙头带动作用，参与丝绸之路经济带和海上丝绸之路建设、推动长江经济带建设等国家战略，继续完善长三角地区合作协调机制，努力促进长三角地区率先发展、一体化发展。

对于汽车行业，习近平在考察后表示，发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，要加大研发力度，认真研究市场，用好用活政策，开发适应各种需求的产品，使之成为一个强劲的增长点。