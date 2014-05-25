欧洲金融：银行业需足够强韧以满足信贷需求--央行执委莫尔许

路透上海5月25日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周六表示，欧元区银行必须达到足够强韧程度，以支持信贷需求回升，使欧元区经济复苏持续下去。

由于监管规定更加严格，加上在金融危机之后的回避风险意识增强，许多银行减少放贷，并调高贷款利率。这使得企业更难取得信贷进行扩张或发展，特别是中小企业。

莫尔许表示，欧元区已开始复苏，而且目前企业已无法再依赖自有资金，而更加需要外部融资，以持续成长。

“我们从调查数据看到一些初步迹象，欧元区信贷需求正开始回升，”莫尔许在上海的一篇讲稿中指出。“因此我们需要确保银行业够强劲，可以满足这个需求。”