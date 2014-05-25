欧洲金融：银行业需足够强韧以满足信贷需求--央行执委莫尔许

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透上海5月25日 - 欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许周六表示，欧元区银行必须达到足够强韧程度，以支持信贷需求回升，使欧元区经济复苏持续下去。
由于监管规定更加严格，加上在金融危机之后的回避风险意识增强，许多银行减少放贷，并调高贷款利率。这使得企业更难取得信贷进行扩张或发展，特别是中小企业。
莫尔许表示，欧元区已开始复苏，而且目前企业已无法再依赖自有资金，而更加需要外部融资，以持续成长。
“我们从调查数据看到一些初步迹象，欧元区信贷需求正开始回升，”莫尔许在上海的一篇讲稿中指出。“因此我们需要确保银行业够强劲，可以满足这个需求。”
莫尔许表示，欧洲央行期望对欧元区银行业者的体检，能够协助银行清理资产负债表，以便能专注于放贷。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。