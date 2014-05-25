日本经济：如需继续放宽政策，央行仍有政策选项--总裁黑田东彦

路透东京5月24日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，央行仍具有政策选项，以便在必要时进一步放宽货币政策，消除风险以利于通胀目标的达成。

黑田东彦重申他的观点称，作为世界第三大经济体的日本，正在实现2%央行通胀率目标的道路上稳步前行，3月核心消费者物价指数(CPI)连续第四个月达到1.3%。

“但如果经济和金融形势发展出现变化，脱离了实现物价目标的既定轨道，不管是进一步政策宽松还是其他什么，我们都已经做好了调整政策的准备，”他在日本经济新闻周六刊出的专访中表示。

黑田东彦表示，央行不会以小幅放宽政策的做法来应对经济中的暂时性波动，这暗示只有当足够证据表明，有必要再度行动以实现物价目标，央行才会考虑行动。

他没有具体阐述，如果需要扩大刺激政策，会采取什么举措，只是表示这取决于央行到时所应对的是何种风险。

“我们将采取最有效也是最高效的措施，来应对当时经济和金融方面出现的情况，”他并补充说，至于央行仍然具有的政策选项类型，“并不存在限制”。

日本央行在去年4月出台了一大批刺激政策，承诺通过积极的资产购买行动向经济挹注资金以加速通胀上升，在大约两年时间内达到2%目标。

此后央行一直按兵不动。一些市场人士曾表示，日本央行在去年实施大规模货币刺激后，政策工具已经用尽。(完)