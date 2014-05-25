日本经济：如需继续放宽政策，央行仍有政策选项--总裁黑田东彦

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透东京5月24日 - 日本央行总裁黑田东彦表示，央行仍具有政策选项，以便在必要时进一步放宽货币政策，消除风险以利于通胀目标的达成。
黑田东彦重申他的观点称，作为世界第三大经济体的日本，正在实现2%央行通胀率目标的道路上稳步前行，3月核心消费者物价指数(CPI)连续第四个月达到1.3%。
“但如果经济和金融形势发展出现变化，脱离了实现物价目标的既定轨道，不管是进一步政策宽松还是其他什么，我们都已经做好了调整政策的准备，”他在日本经济新闻周六刊出的专访中表示。
黑田东彦表示，央行不会以小幅放宽政策的做法来应对经济中的暂时性波动，这暗示只有当足够证据表明，有必要再度行动以实现物价目标，央行才会考虑行动。
他没有具体阐述，如果需要扩大刺激政策，会采取什么举措，只是表示这取决于央行到时所应对的是何种风险。
“我们将采取最有效也是最高效的措施，来应对当时经济和金融方面出现的情况，”他并补充说，至于央行仍然具有的政策选项类型，“并不存在限制”。
日本央行在去年4月出台了一大批刺激政策，承诺通过积极的资产购买行动向经济挹注资金以加速通胀上升，在大约两年时间内达到2%目标。
此后央行一直按兵不动。一些市场人士曾表示，日本央行在去年实施大规模货币刺激后，政策工具已经用尽。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。