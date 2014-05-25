中日关系：日本应停止对中俄海军联合演习的侦查和干扰--中国国防部

路透北京5月25日 - 中国国防部周日表示，日本军机周六上午闯入中国东海防空识别区，对中俄海上联合演习实施侦察干扰，严重违反国际法和国际通行准则，要求日本停止一切侦察和干扰活动，否则，可能由此引发的一切后果将由日方承担。

针对日媒报道的中国军队飞机在东海“异常接近”日自卫队飞机一事，国防部网站新闻稿表示，5月24日上午，日本自卫队OP3C和YS11EB飞机各一架，闯入中国东海防空识别区，对中俄海上联合演习实施侦察干扰。中国军队飞机紧急升空并采取了必要的识别、防范措施，以维护参演舰机安全，确保演习顺利进行。

国防部指出，中俄海军在东海预定海空域举行的海上联合演习是双方共同组织的例行性演习，并依国际惯例在演习前通过多种方式对外发布了相关海空域的禁航通告。中方军机有权维护空中安全，对进入中国东海防空识别区有关空域的外方飞机采取必要的识别和防范措施。

而日方军机擅自闯入演习空域并采取危险动作的行为严重违反国际法和国际通行准则，极易造成误读误判，甚至引发空中意外事件。