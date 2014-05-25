中日关系：日本应停止对中俄海军联合演习的侦查和干扰--中国国防部

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透北京5月25日 - 中国国防部周日表示，日本军机周六上午闯入中国东海防空识别区，对中俄海上联合演习实施侦察干扰，严重违反国际法和国际通行准则，要求日本停止一切侦察和干扰活动，否则，可能由此引发的一切后果将由日方承担。
针对日媒报道的中国军队飞机在东海“异常接近”日自卫队飞机一事，国防部网站新闻稿表示，5月24日上午，日本自卫队OP3C和YS11EB飞机各一架，闯入中国东海防空识别区，对中俄海上联合演习实施侦察干扰。中国军队飞机紧急升空并采取了必要的识别、防范措施，以维护参演舰机安全，确保演习顺利进行。
国防部指出，中俄海军在东海预定海空域举行的海上联合演习是双方共同组织的例行性演习，并依国际惯例在演习前通过多种方式对外发布了相关海空域的禁航通告。中方军机有权维护空中安全，对进入中国东海防空识别区有关空域的外方飞机采取必要的识别和防范措施。
而日方军机擅自闯入演习空域并采取危险动作的行为严重违反国际法和国际通行准则，极易造成误读误判，甚至引发空中意外事件。
“中方已向日方紧急提出交涉，要求日方尊重中俄海军的合法权利，对有关人员严加管束，停止一切侦察和干扰活动，否则，可能由此引发的一切后果将由日方承担。”国防部称。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。