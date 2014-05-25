韩国个股：三星电子最快可能6月推出“手表电话”--华尔街日报

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透5月23日 - 华尔街日报周五报导称，韩国三星电子 正在开发一款智能手表，能够脱离手机进行电话拨打和接听。
该报援引了解计划的消息人士报导，三星正在与几家美国、韩国和欧洲的电信运营商讨论所谓的“手表电话”产品，三星希望在6月或7月发布这款产品。
包括三星自己的Galaxy Gear在内，目前的智能手表产品仍必须与电话相连，才能接受或发送讯息，以及完成其他一些基础功能。
但这款即将推出的手表电话将搭载三星的Tizen操作系统，可以独立拍照和处理电子邮件，并配备一个心脏监护仪。
三星拒绝对此置评。(完)
(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。